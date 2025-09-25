La convenzione per il trasporto scolastico con Montescheno in consiglio a Villadossola

È convocato per martedì 30 settembre alle 18.00 la prossima seduta ordinaria del consiglio comunale di Villadossola. Tra i punti all’ordine del giorno che saranno discussi, due ratifiche relative ad altrettante deliberazioni della giunta, che riguardano due variazioni di bilancio. A seguire il consiglio discuterà l’approvazione del bilancio consolidato esercizio 2024 e l’approvazione del regolamento per la disciplina della vendita di beni dell’ente. Si parla poi della sostituzione di un componente della commissione urbanistica e dell’approvazione di alcune modifiche all’assetto dell’area mercatale. Il consiglio si confronta poi sull’approvazione di una convenzione con il comune di Montescheno per la gestione in forma associata del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle frazioni alte di Villadossola che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Infine, si discute l’approvazione dello statuto e la convenzione dell’istituto storico della Resistenza e della società contemporanea “Piero Fornara” del novarese e del Vco.