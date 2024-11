A Paolo Crosa Lenz il premio “Marcello Meroni” per la cultura di montagna

A Paolo Crosa Lenz, alpinista e scrittore, è stato assegnato il premio “Marcello Meroni” per la cultura di montagna. La cerimonia è in programma venerdì 15 novembre nella prestigiosa sala “Alessi” di Palazzo Marino in piazza della Scala, sede del Comune di Milano.

Il premio “Marcello Meroni” è organizzato dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Silvio Saglio della Sezione Sem del Cai e la Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo ed è dedicato a persone “eccezionalmente normali” che si sono contraddistinte per aver portato a termine iniziative di puro volontariato legate alla montagna e caratterizzate da originalità, valenza sociale, dedizione e meriti etici e culturali.

L’assegnazione del premio a Paolo Crosa Lenz, per 25 anni direttore responsabile de “Il Rosa”, rende onore di un impegno di studio lungo una vita e che si è manifestato nella pubblicazione del “ciclo della montagna”: Leggende delle Alpi e Alpeggi delle Alpi, entrambi editi dall’editore Grossi di Domodossola. Crosa Lenz è stato sia presidente delle Aree Protette dell’Ossola, l’ente di gestione dei parchi naturali di Veglia, Devero e Antrona, che vice presidente del Cai Piemonte.