Villadossola, la minoranza non partecipa al prossimo consiglio comunale

Il gruppo consiliare di minoranza di Villadossola, Uniti per Villa, non sarà presente alla prossima seduta del consiglio comunale, in programma per il 30 settembre. A comunicarlo sono gli stessi consiglieri che, tramite un comunicato stampa, spiegano la situazione. Queste le loro parole:

“In data 23 settembre è pervenuta ai consiglieri comunali di Villadossola la convocazione del consiglio comunale prevista per il giorno 30 settembre alle ore 18.00. Da subito si è manifestata la difficoltà a presenziare da parte dei componenti del gruppo consiliare Uniti per Villa per impegni lavorativi e di altra natura. Si è chiesto alla presidente del consiglio comunale e al sindaco la possibilità di spostare l’orario alle 20.30 del medesimo giorno. Dopo poco si è ricevuta la conferma che si sarebbe spostata la seduta alle 20.30 e per tale ragione si è ringraziato per la sollecita risposta. Nel pomeriggio del 24 settembre è giunta la comunicazione da parte della presidente del consiglio che la sala consiliare risultava già occupata, per altre attività, dalle 20.30 del 30 settembre e si riproponeva l’orario delle ore 18.00/18.30. In conseguenza di quanto sopra riportato, il gruppo consiliare di Uniti per Villa non potrà partecipare alla seduta del 30 settembre alle 18.00. Non è la prima occasione in cui si manifesta questa difficoltà e spiace considerare che il non aver consentito di modificare il regolamento del consiglio comunale, in relazione al concordare preventivamente date e orari delle riunioni consiliari, di fatto impedisce di poter partecipare ai lavori. Col regolamento preesistente, la minoranza, per fatti contingenti e/o per gli orari di lavoro dei consiglieri, poteva sollevare per tempo delle obiezioni sull’orario delle convocazioni. Tali richieste venivano concordemente ridefinite e accolte”.