Promozione, la Juve Domo vince e torna al comando

Cambio al vertice in Promozione: torna in vetta la Juve Domo, anche grazie al secco 3-0 inflitto dall’Ivrea all’ex capolista Cossato.

I granata hanno fatto egregiamente il loro dovere nel derby contro l’Omegna, in una partita dove si è vista la differenza di valori in campo, ma anche pesantemente condizionata dalle due espulsioni tra le fila dei rossoneri nei primi venti minuti, quando gli ossolani erano già sul 2-0 grazie alle reti di De Ponti (ribattuta vincente dopo un rigore parato) e Carassiti. Per gli uomini di Ramazzotti è notte fonda, e il tris degli ospiti arriva allo scadere della prima frazione, ancora con De Ponti, chiudendo di fatto la gara con 45 minuti di anticipo.

Inopinata sconfitta per l’Ornavassese, in casa contro gli Orizzonti Canavese, compagine anch’essa invischiata nella lotta per non retrocedere. I ragazzi di Fusè non riescono a segnare, e vengono castigati dagli ospiti, che vincono 1-0 e trovano il loro secondo successo consecutivo dopo un avvio difficilissimo.

Così mister Adolfo Fusè: “Come capitato altre volte, non siamo riusciti a finalizzare le occasioni che ci sono capitate, cosa che invece hanno fatto loro, peraltro su una situazione da calcio d’angolo in cui noi siamo stati disattenti. Gli Orizzonti non sono una cattiva squadra, si sono rinforzati e ora secondo me sono una compagine da metà classifica. Noi avremmo meritato di più, ma ci è mancata la concretezza: sarebbe facile dire che ci manca una punta da dieci gol in categoria, ma alla fine giocatori di un certo livello li hanno solo le squadre che puntano a vincere il campionato, non è solo un problema di punte ma di tutta la squadra che deve dare di più in fase realizzativa. È chiaro che con tanti giovani e poca esperienza in Promozione c’è da faticare, ma lo sapevamo già. La società vuole provare a restare in categoria e farà tutto il possibile, compatibilmente con il proprio budget: per il prossimo mercato qualche idea ce l’abbiamo, ma come sempre non sarà facile ingaggiare i giocatori che vogliamo, vedremo cosa si riuscirà a fare”.

Anche il Feriolo di Pissardo fa una fatica tremenda a segnare, e così al “Galli” fa festa la Virtus Vercelli, matricola terribile di questo avvio di stagione: finisce 0-1, con i padroni di casa che recriminano per un possibile rigore per fallo di mano non concesso, e subiscono l’ennesimo cartellino rosso di questa tribolata stagione: stavolta è Cerutti a chiudere la gara anzitempo. Gialloblù da soli in ultima posizione e ancora a secco di vittorie dopo nove partite disputate.

I risultati:

Dufour Varallo - Cameri 3 - 0; Feriolo - Virtus Vercelli 0 - 1; Ivrea - Città Di Cossato 3 - 0; Montanaro - Gattinara 1 - 1; Ornavassese - Orizzonti Canavese 0 - 1; Union Novara - Fulgor Chiavazzese Rv 1 - 1; Omegna - Juventus Domo 0 - 3; Arona - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 3 - 0

Classifica:

Juve Domo 22 - Città Di Cossato, Ivrea 21 - Arona 20 - Fulgor Chiavazzese RV 17 - Cameri 16 - Virtus Vercelli 15 - Gattinara 13 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, Dufour Varallo 12 - Montanaro 11 - Omegna, Orizzonti Canavese 7 - Ornavassese, Union Novara 4 - Feriolo 3