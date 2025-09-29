La polizia del Vco in festa per il patrono San Michele Arcangelo FOTO

La polizia di Stato del Verbano Cusio Ossola ha festeggiato, questa mattina nella basilica di San Vittore a Verbania, il patrono San Michele Arcangelo. A concelebrare la messa, col parroco e vicario generale della diocesi monsignor Fausto Cossalter, c’erano il vicario territoriale per il Cusio Verbano don Gianmario Lanfranchini e don Riccardo Zaninetti, parroco di San Leonardo, Santo Stefano, Santa Lucia e, da mercoledì 1° ottobre, anche di Madonna di Campagna, San Bernardino, Immacolata e Cavandone. Presenti autorità civili e militari, associazioni d’arma e funzionari di polizia arrivati da tutta la provincia.

In conclusione d’omelia, monsignor Cossalter, ha ringraziato la polizia di Stato per il servizio che svolge sul territorio. Ringraziamenti ricambiati, a fine messa, dal questore Giancarlo Conte, estesi ai sindaci, alla provincia rappresentata dal vicepresidente Gianmaria Minazzi, al senatore Enrico Borghi. Presenti anche le altre forze dell’ordine operanti sul territorio: carabinieri, guardia di finanza, polizie locali, vigili del fuoco. Nel suo intervento, Conte ha ringraziato “le nostre famiglie che ci supportano” ed ha accennato alla “pace sociale”, fondamentale insieme alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nell’azione quotidiana anche sul territorio del Vco.