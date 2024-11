IT Wallet, la sperimentazione si amplia: 250.000 persone coinvolte nella seconda fase

E' scattata mercoledì 6 novembre la seconda fase della sperimentazione dell'IT Wallet, il sistema di portafoglio digitale italiano che dal 2025 sarà utilizzato da tutti i cittadini. Dopo aver coinvolto 50.000 persone dal 23 ottobre scorso, il progetto si espande e include ora 250.000 italiani. Questo segna un passo importante verso l’adozione definitiva della piattaforma, che permetterà di digitalizzare documenti come la patente di guida, ma anche tessere sanitarie, carte d’identità e altri documenti ufficiali, direttamente sul proprio smartphone.

Il prossimo traguardo è fissato per il 20 novembre, quando inizierà la terza fase della sperimentazione, che porterà la piattaforma a essere accessibile a un milione di cittadini. Infine, il 4 dicembre, IT Wallet sarà rilasciato in versione definitiva per tutti, con tutte le sue funzionalità operative, a disposizione degli utenti che vorranno aderire.