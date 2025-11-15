Nuova ambulanza per la Croce Rossa FOTO E VIDEO

Un nuovo veicolo della Croce Rossa di Domodossola è entrato ufficialmente in servizio. Nel tardo pomeriggio di sabato, in piazza Madonna della Neve, si è svolto un breve momento inaugurale al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Lucio Pizzi e il sottosegretario regionale Alberto Preioni. A Jolanda Domeniconi è stato affidato il compito di scoprire il nuovo mezzo, mentre la benedizione è stata impartita dal parroco don Vincenzo Barone.

L’ambulanza, destinata principalmente al trasporto dei pazienti e non alle emergenze, sostituisce un mezzo ormai datato. È stata progettata per garantire una migliore agilità, caratteristica che la rende particolarmente funzionale sulle strade del territorio montano. “Umanità in movimento”: con queste parole il sindaco Pizzi ha voluto sottolineare l’impegno costante dei volontari che, a bordo di questo veicolo, saranno al servizio della comunità.