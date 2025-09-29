Nuove cellette al cimitero di Preglia: conclusi i lavori

Si è concluso il lavoro di realizzazione di nuove cellette ossario e cinerarie prefabbricate per il cimitero di Preglia. “I lavori hanno visto la predisposizione iniziale realizzata da una ditta locale a cui si sono poi inserite le cellette superiori”, spiega l'assessore Adriano Rinaldi. Il costo totale è stato di 47.000 euro.

“Come amministrazione abbiamo cercato di lavorare sulla necessità di aumentare il numero. Contemporaneamente, stiamo lavorando per la fornitura del nuovo cinerario che sarà posizionato all'entrata nuova, dopo aver predisposto l'area. Il nuovo cinerario sarà realizzato con marmo di Crevola e il costo previsto è di 16.000 euro”, conclude l’assessore.