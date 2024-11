Premio 'Salviamo la Montagna': giovani scolaresche lanciano un messaggio di speranza FOTO

La speranza, per un mondo, una montagna migliore. E’ il messaggio che i ragazzi e e le ragazze delle scuole di Cevio, Lavizzara, Ronchini e Losone, delle scuole dell’istituto comprensivo Andrea Testore di Santa Maria Maggiore e dell’istituto comprensivo Innocenzo IX di Baceno, hanno voluto lanciare sabato, con i loro elaborati, in occasione del pomeriggio dedicato alla sezione “Montagna giovane” della 15esima edizione del Premio letterario “Salviamo la Montagna”.

L’importanza dei ghiacciai e le minacce che corrono questi giganti di ghiaccio; ma anche la recente alluvione che ha flagellato le terre montane del Canton Ticino. Una sala polifunzionale gremita, quella di Toceno. Durante il pomeriggio è stato anche ricordato con commozione il professor Pierantonio Ragozza, componente della giuria del Premio Letterario.

Gli studenti e le studentesse di quest’area di confine, che vuole essere cerniera e non barriera, hanno lanciato un monito, insieme, dal palco: quello di non sottovalutare i rischi del cambiamento climatico, per traguardare tutti verso un futuro migliore.