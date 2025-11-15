 / Attualità

Attualità | 15 novembre 2025, 16:10

Nuovi agenti alla Casa Circondariale di Verbania: aumentata la pianta organica

Con il piano di mobilità del 185° Corso Allievi arrivano 5 unità in più; Delmastro e Tandurella: "Un supporto fondamentale per la Polizia Penitenziaria"

Al via il piano di mobilità per 2.627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. In particolare, alla Casa Circondariale di Verbania arriveranno 5 agenti. 

“Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neoassunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica dell’istituto di 5 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove

“L’arrivo di questi agenti presso la Casa Circondariale di Verbania e l’aumento di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiara il Presidente di Fratelli d’Italia VCO Angelo Tandurella

comunicato stampa

