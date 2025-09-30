Victoria, Seychelles, 30 settembre 2025 — In qualità di Partner Ufficiale del Newcastle United , BYDFi ha proiettato il proprio slogan "BUIDL YOUR DREAM FINANCE" sui display LED perimetrali durante la partita interna di Premier League contro l'Arsenal, disputatasi il 28 settembre allo St. James' Park. Subito dopo l'evento, abbiamo ricevuto sui social network cortesi messaggi che ipotizzavano come "BUIDL" potesse costituire un errore di battitura . Ringraziamo per la sollecitudine dimostrata attraverso questi commenti e cogliamo l'occasione per raccontare le origini di BUIDL e il suo valore strategico per il nostro brand.

BUIDL: Dal Meme al Mindset

Nella cultura crypto, BUIDL è una variante voluta del termine "build", che riecheggia il precedente meme della community HODL ("hold"). Se HODL invita a mantenere la rotta nonostante la volatilità, BUIDL sposta l'attenzione sull'azione concreta: rilasciare prodotti, potenziare le infrastrutture e contribuire all'ecosistema. BUIDL è un invito a continuare a costruire—specialmente quando è difficile.

Per BYDFi, BUIDL è una scelta intenzionale—non un errore di battitura. Lo utilizziamo per onorare un'etica da costruttori e una visione di valore a lungo termine. In qualità di Partner Ufficiale del Newcastle United, trattiamo con serietà le comunicazioni legate al club e valorizziamo il dialogo aperto con i tifosi. È una mentalità da builder che condividiamo.

Perchè Rappresenta BYDFi

Per BYDFi, BUIDL non è solo uno slogan da matchday – è il nostro modus operandi: chiarezza al posto delle esagerazioni, progressi misurati in miglioramenti concreti, e responsabilità che si manifesta in comunicazione trasparente, educazione dell'utente e supporto reattivo. Uniamo accessibilità e responsabilità affinché la partecipazione risulti semplice ma non superficiale, preferendo passi costanti e verificabili a promesse grandiosi.

Il nostro ruolo di Official Crypto Exchange Partner del Newcastle United dona a questa filosofia un palcoscenico visivo durante le partite, ma il lavoro è quotidiano: ascoltare gli utenti, affinare ciò che risulta confuso, rafforzare i meccanismi di sicurezza e perseverare nell'iterazione. Questo è ciò che "BUIDL Your Dream Finance" significa per noi: tradurre le idee dalla carta alla pratica, dove l'impegno costante le trasforma in realtà.

«BUIDL incarna i nostri valori fondamentali: trasformare l'intenzione in risultati duraturi attraverso azioni deliberate», ha dichiarato Michael, Co-fondatore & CEO di BYDFi. «L'attenzione dedicata a "BUIDL" funge da catalizzatore, costruendo un ponte significativo tra le community di BYDFi e del Newcastle United».

Dallo Slogan alla Pratica

Questa filosofia si traduce in precise abitudini operative: mantenere gli utenti al centro di ogni decisione, agire con trasparenza e costruire con una prospettiva di lungo periodo. Essa plasma la nostra visione della struttura di mercato e della progettazione dei prodotti.

Nella pratica, questo significa un'esecuzione costante: il lancio di MoonX , strumento di trading on-chain per l'esplorazione Web3; il potenziamento dello Smart Copy Trading ; e la collaborazione con Ledger per un portafoglio hardware in edizione limitata. Parallelamente, rafforziamo le tutele attraverso Proof of Reserves verificabili pubblicamente e un Fondo Garanzia di 800 BTC , mantenendo parametri di sicurezza definiti affinché la partecipazione rimanga responsabile.

L'obiettivo è semplice: progresso tangibile, fiducia che puoi mantenere.

Su BYDFi

Fondata nel 2020, BYDFi serve attualmente oltre 1 milione di utenti in più di 190 paesi e regioni. BYDFi è il Partner Esclusivo Ufficiale Exchange Cripto del Newcastle United.

Riconosciuta da Forbes come una delle Migliori Piattaforme Cripto in Canada per il 2025, BYDFi offre una gamma completa di servizi di trading - dagli Spot e Contratti Perpetui al Copy Trading , Bot Automatici e Strumenti Onchain (MoonX) - consentendo sia ai trader principianti che a quelli esperti di operare nel mercato degli asset digitali con sicurezza.

BYDFi si impegna a fornire un'esperienza di trading cripto di livello mondiale per ogni utente.

BUIDL Your Dream Finance.

