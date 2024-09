Disservizi nella raccolta rifiuti a Domodossola: la segnalazione dei residenti

A Domodossola, in via Castellazzo, alcuni residenti hanno segnalato disservizi nel ritiro della carta da parte della ditta Conservco. Nello specifico, venerdì scorso il servizio di raccolta non sarebbe stato effettuato, lasciando i bidoni pieni. Nonostante le telefonate al servizio clienti e la registrazione dei dati dei condomini coinvolti, il ritiro non è ancora avvenuto.

La segnalazione arriva direttamente da una cittadina: "Per l’ennesima volta venerdì non sono passati a ritirare la carta, dopodichè abbiamo telefonato alla sede centrale. L'operatore ci ha preso i dati, ma la raccolta non è stata effettuata nemmeno il giorno successivo". La situazione persiste e i bidoni rischiano di rimanere pieni fino al prossimo turno settimanale.



"Non è possibile - dicono - pagare la tassa sui rifiuti e non ricevere il servizio, non sappiamo più cosa fare, abbiamo segnalato più volte alla sede e ci fanno promesse che non vengono mantenute".