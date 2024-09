Festa di San Michele, la polizia consegna i riconoscimenti agli agenti del Vco

Nella mattinata del 29 settembre, presso la chiesa di Madonna di Campagna a Pallanza, la polizia di Stato ha celebrato la ricorrenza del suo patrono, San Michele Arcangelo, con una cerimonia religiosa officiata dal vicario episcopale dei laghi don Gianmario Lanfranchini.

Hanno partecipato alle celebrazioni oltre al prefetto del Verbano Cusio Ossola Michele Formiglio e al questore del Verbano Cusio Ossola Giancarlo Conte, i sindaci di Verbania, Giandomenico Albertella, di Omegna Daniele Berio e di Domodossola Lucio Pizzi, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Domenico Baldassarre, il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Antonello Reni, il rappresentante del comando provinciale del vigili del fuoco Niccolò Iannacci, il delegato del comandante della scuola di polizia penitenziaria di Verbania ispettore Sole, il delegato della casa circondariale di Verbania ispettore Paolucci e il comandante della polizia locale di Verbania Andrea Cabassa. Presente anche l'orfano di caduto in servizio, Salvatore Mancini, nonché rappresentanze dell'Anps di Verbania e Domodossola e delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno.

Al termine della celebrazione religiosa, alla presenza del prefetto del Verbano Cusio Ossola e dei famigliari si è svolta una breve cerimonia di consegna di ricompense, attestati e medaglie che il capo della polizia ha conferito al personale per i meriti dimostrati in indagini o in altre attività di servizio. È stata conferita la lode al vice ispettore Mariano Piccirillo e all'assistente capo, Andrea Canova per un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere a carico di tre individui resisi responsabili di concorso in lesioni personali; la croce d'oro per anzianità di servizio al commissario capo, dottor Danilo Di Leo; la medaglia d'oro per merito di servizio all'assistente capo Giuseppe De Domenico; il compiacimento all'ispettore Aniello Scotto di Carlo ed all'ispettore Giovanni

D'Oro per aver preso parte ad una manifestazione finalizzata a realizzare il sogno di un bambino affetto da grave patologia clinica contribuendo all'ottima riuscita del servizio; il compiacimento all'assistente Lorenzo Corrà ed all'agente Leonardo Dolcezza per aver controllato e denunciato un furgone con a bordo numerose armi da taglio ed oggetti atti allo scasso; ed infine l'attestato di merito ed il nastrino per il lavoro svolto durate la pandemia al vice ispettore, Alessandro Lavarone.

La celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato è stata anche un'occasione per condividere con tutto il personale una giornata di “family day”, con i familiari delle donne e degli uomini della polizia di Stato, anche arrivati da altre parti d'Italia. Il family day organizzato in Questura ha visto una cospicua partecipazione di bambini di diverse età, ai quali sono stati distribuiti diversi gadget.