Premia, la tradizione della transumanza rivive con "Tempo di migrar"

La Pro Loco di Premia, in collaborazione con le associazioni locali, la manifestazione “Tempo di migrar”, in occasione del transito di circa 3.000 ovini che, accompagnati dai pastori, lasciano gli alpeggi estivi per raggiungere la pianura. L’iniziativa è in programma sabato 4 ottobre, per festeggiare insieme il rituale della transumanza, una pratica antica che nelle valli si ripete immutata da secoli.

Il ritrovo è previsto a partire dalle 12.00 all’area feste di San Rocco con il “pranzo del pastore”. In attesa dell’attivo del gregge saranno proposte attività e intrattenimento per grandi e piccini, quali laboratori, dimostrazioni di lavorazione della lana, truccabimbi e bancarelle di prodotti gastronomici locali e hobbistica. Nel tardo pomeriggio l’arrivo del gregge, che si sposta verso la frazione di Cadarese: il pubblico potrà accompagnare a piedi gli animali insieme ai pastori.

Per questa occasione i ristoranti locali proporranno nel proprio menù un piatto tipico a tema a base di prodotti ovo-caprini, in attesa della sfilata notturna del gregge che, partendo alle 23.00 circa dalla frazione Cadarese, giungerà nell’abitato di Premia verso la mezzanotte dove sosterà per un momento di riposo e per consentire il deflusso del traffico.

La nottata in compagnia dei pastori è organizzata dalla Pro Loco di Premia e gode della collaborazione con l’azienda agricola Ernestino Morandi e delle associazioni locali tra cui: Corpo Musicale di San Rocco, Gruppo Alpini di San Rocco, Gruppo Alpini di Premia, Gruppo Costumi di Premia, Walserverein Saley (Gruppo Walser di Salecchio), Ager Walserverein (Gruppo Walser di Agaro).