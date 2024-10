Un autunno ricco di appuntamenti alla scuola di belle arti Rossetti Valentini

Dopo una stagione estiva che ha visto la scuola di belle arti “Rossetti Valentini” sede di innumerevoli manifestazioni e occasioni per entrare in contatto con le molte sfaccettature delle arti, la Fondazione Rossetti Valentini inaugura la stagione autunnale con un denso programma di iniziative, laboratori, eventi pensati per un pubblico di ogni età e per intercettare interessi artistici variegati.

Fino al 3 novembre sarà visitabile la mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”, a cura di Lorella Giudici ed Elisabetta Staudacher. L'esposizione, che ha raccolto il favore di pubblico e critica fin dalla sua inaugurazione di giugno, ripercorre la formazione e l’attività artistica di Gian Maria Rastellini (1869–1927) e del fratello Gian Battista Rastellini (1860–1926), anch’egli pittore e decoratore, originari di Buttogno. L'esposizione è visitabile nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

L'autunno della scuola di belle arti è iniziato con il sold out del corso “La via della lana”, che proseguirà fino al 12 ottobre. Ma la rinnovata scuola del capoluogo vigezzino ospiterà molti altri eventi, attività organizzate dalla Fondazione Rossetti Valentini per consolidare la scuola quale centro di formazione e di produzione culturale di riferimento.

Sabato 5 ottobre, dalle ore 15.00, un pomeriggio inedito dal titolo “Gian Maria Rastellini attraverso le lettere agli amici e i ricordi di famiglia”: letture recitate del patrimonio epistolare di Gian Maria Rastellini con Alice Agnello. Intermezzi musicali a cura del maestro Roberto Bassa. L’evento si sviluppa attorno alla lettura di stralci del patrimonio epistolare di Gian Maria Rastellini all’interno della mostra a lui dedicata. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Domenica 6 ottobre alle 11.00 per la prima volta una visita guidata con interprete Lis (lingua dei segni italiana) alla mostra dedicata a Gian Maria Rastellini. La visita sarà condotta da un'operatrice della Fondazione, accompagnata dall’interprete. Una visita inclusiva, pensata per avvicinare – per la prima volta – il pubblico sordo all'arte della scuola vigezzina. L’ingresso è libero; per le prenotazioni rivolgersi a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Dall'11 al 13 ottobre la scuola ospiterà la prima edizione del laboratorio di scrittura creativa “Oltre la Montagna”, un percorso didattico per adulti a cura di Davide Vanotti. Il laboratorio parte da un’esperienza di lettura mattutina per aprirsi quindi a una linea personale di scrittura. Ogni partecipante svilupperà un testo narrativo, cercando ispirazione anche attraverso l'esplorazione del territorio. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 75 euro. Informazioni e iscrizioni a segreteria@fondazionerossettivalentini.it. Domenica 19 ottobre, alle ore 11.00, si terrà l'ultima visita guidata alla mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”. Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 5 euro; per le prenotazioni rivolgersi a segreteria@fondazionerossettivalentini.it. Tutti i contributi richiesti per la partecipazione alle attività andranno a sostegno della fondazione per coprire parzialmente i costi vivi.