Pallanzeno, “Note d’Autunno” tra polenta, castagne, musica e giochi

Domenica 5 ottobre nell’area del circolo la Pro Loco propone una giornata di festa con buon cibo, intrattenimento e visite al museo “Storie in cammino”

La Proloco di Pallanzeno organizza la manifestazione “Note d'Autunno” cibo, musica e divertimento per domenica 5 ottobre nell'area circolo. Alle 13 distribuzione di polenta anche da asporto con spezzatino, formaggi, peperonata, panini con la salamella e degustazione di vini con l'osteria del passatore.

Alle 14 mini olimpiadi della castagna e trucca bimbi. Dalle 14.30 alle 17 è possibile visitare il museo “Storie in cammino”. Alle 15.30 è prevista la distribuzione di castagne seguirà musica live e karaoke con Cristian.

