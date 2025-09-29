Memoria e Resistenza: Domodossola ricorda l'81° anniversario della Repubblica dell'Ossola

La città di Domodossola si prepara alle celebrazioni per l’81° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola, con tanti appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto storico della Resistenza “Piero Fornara”, associazione Casa della Resistenza, Anpi, Civico Corpo Musicale di Domodossola e scuola secondaria di primo grado Gisella Floreanini.

Venerdì 3 ottobre alle 10.00 nell’aula magna delle scuole Floreanini si tiene la tradizionale cerimonia di consegna del premio Repubblica dell’Ossola. A seguire il benvenuto civico ai neomaggiorenni del comune di Domodossola.

Si prosegue poi domenica 5 ottobre alle 9.45 al Palazzo di Città per la presentazione della rivisitazione dell’ingresso della sala storica della Resistenza. Alle 10.30 il ritrovo in piazza Repubblica dell’Ossola con il ricevimento delle autorità e la formazione del corteo, che raggiungerà poi piazza Matteotti per la cerimonia ufficiale alla presenza di autorità e istituzioni. L’orazione è affidata a Luca Aniasi, presidente della fondazione Aldo Aniasi.