Motori e inclusione: ancora un successo per Happy Rally Day

Si è conclusa con successo la quarta edizione di Happy Rally Day, la manifestazione organizzata da Aci Verbano Cusio Ossola che unisce la passione per i motori con i valori dell’inclusione. L’evento si è svolto ieri, domenica 28 settembre, nella zona industriale di Piedimulera.

Grande la soddisfazione degli organizzatori. Il presidente di Ac Vco Peppe Zagami: “Happy Rally Day è la prova concreta che lo sport può abbattere muri e costruire ponti. Vedere i sorrisi dei partecipanti e dei loro familiari è il regalo più bello che potessimo ricevere. Non mi resta che ringraziare tutte le persone che in vario modo hanno contribuito a questo successo: l’amministrazione di Piedimulera, il prefetto, i piloti che si sono messi in gioco, i volontari senza i quali certe iniziative non vedrebbero luce. Piedimulera ha dimostrato che inclusione significa anche offrire momenti di puro, semplice e gioioso divertimento alle persone con disabilità”.

All’evento hanno preso parte numerosi piloti del territorio e non solo: Davide Caffoni, Alessandro Cadei, Massimiliano Rolando, Erminio Barbieri, Cristian Borghini, Fabio Amodei, Samantha Foti, Pietro Folla, Filippo Sirro e Claudio Bacchella.

Tra le presenze istituzionali da sottolineare quella del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Domenico Baldassarre e del prefetto Matilde Pirrera, che ha voluto vivere in prima persona l’esperienza a bordo di una vettura da rally, sedendo accanto al pilota. Soddisfatto anche il sindaco di Piedimulera e presidente della provincia, Alessandro Lana, che ha confermato l’orgoglio di ospitare per la prima volta una manifestazione così significativa, capace di coniugare sport, solidarietà e attenzione al territorio.

Nel corso della giornata, Aci ha consegnato un attestato di riconoscimento alle autorità presenti, sottolineando la rete di collaborazioni che rende possibile l’evento. Quest’ultimo è stato reso possibile da Aci Sport, squadra New Turbomark, fondazione Sacra Famiglia, AffDown Vco, Dottor Clown Vco.