I punti vendita Conad del Piemonte sostengono l'"Ottobre del Fai"

Ci sono luoghi che raccontano chi siamo: un borgo che custodisce la memoria, una tradizione che si tramanda nei gesti quotidiani, un sapere che continua a vivere attraverso i sapori delle nostre terre. L’Italia è fatta di beni culturali diffusi, di eccellenze enogastronomiche e di comunità che custodiscono identità e valori. È da questa visione che nasce la scelta di Conad Nord Ovest di sostenere il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, condividendo l’impegno a valorizzare ciò che rende unico il nostro Paese e a generare valore nei territori.

“Sostenere il Fai significa per noi condividere una responsabilità che sentiamo profonda: custodire e tramandare ciò che rende unica l’Italia. Le comunità, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e i luoghi della cultura sono parte della nostra identità e del nostro modo di fare impresa – ha dichiarato Maurizio Barsacchi, direttore marketing, innovazione e sistemi di Conad Nord Ovest -. Un impegno costante che i nostri soci imprenditori vivono ogni giorno nei territori, attraverso il rapporto diretto con le persone e con i produttori locali. Questa preziosa collaborazione rafforza la nostra presenza sul territorio con l’obiettivo di confermarci sempre più punto di riferimento per l’intera comunità: una comunità con la quale crescere e condividere occasioni di partecipazione”.

Conad sostiene dunque il Fai in occasione della campagna di raccolta fondi “Ottobre del Fai” e delle Giornate Fai d’autunno, durante le quali luoghi straordinari aprono le porte ai cittadini per raccontare storie, identità e tradizioni, con una grande iniziativa. Sui punti di vendita ad insegna Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, Conad City, Tuday Conad, Sapori&Dintorni Conad del Piemonte e della Valle d’Aosta, fino al 31 ottobre i clienti potranno contribuire insieme a noi a sostenere il Fai ed il patrimonio artistico e culturale del territorio: con una donazione di 5 euro sarà possibile ricevere la Fai Donor Card, che dà diritto a un ingresso omaggio in un bene del Fai. Sarà attiva anche una promozione per valorizzare e sostenere il territorio con i prodotti della selezione di eccellenze gastronomiche “I nostri ori”, per cui presentando la Donor Card o la tessera Fai e acquistando almeno 10 euro di prodotti i clienti riceveranno 1 euro di sconto sulla spesa.