Il comitato ossolano per Gaza torna in piazza per sostenere la Global Sumud Flotilla

Il comitato ossolano per Gaza organizza un nuovo presidio a Domodossola: ritrovo mercoledì 1° ottobre alle 18.00 in piazza Repubblica dell’Ossola, di fronte al municipio. “Dopo le manifestazioni degli scorsi mesi – spiega Giancarlo Lotto, promotore dell’iniziativa – torniamo in piazza per esprimere il nostro sostegno alla Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni che è partita alla volta di Gaza per portare aiuti umanitari”. Il comitato ossolano vuole dunque dare il proprio contributo: “In questo momento di grave tensione, in cui probabilmente la flottiglia sarà fermata dall’esercito di Israele, è importante rimanere partecipi e sostenere l’iniziativa, come chiedono gli stessi organizzatori”.

L’obiettivo, sottolinea Lotto, è quello di avere in piazza quanti più cittadini possibile, per far sentire la propria voce e non far mancare il sostegno alla Global Sumud Flotilla.