Pro Loco Macugnaga, assegnati i fondi per l'alluvione di giugno 2024

Si è conclusa la procedura del Bando fondi per l’alluvione del 30 giugno 2024. La Pro Loco Macugnaga ha reso noto che si è conclusa a fine luglio la procedura di valutazione delle domande presentate per il Bando relativo ai fondi raccolti a seguito dell’alluvione del 30 giugno. La Commissione super partes, incaricata dell’analisi delle richieste, era composta da un membro della Pro Loco Macugnaga (escluso il presidente, parte in causa), un rappresentante della maggioranza consiliare, un rappresentante della minoranza consiliare, un tecnico, un avvocato Unpli, Stefano Raso vicepresidente Unpli Piemonte. La composizione ha garantito imparzialità, trasparenza e al tempo stesso una conoscenza diretta delle esigenze del territorio.

I fondi raccolti sono stati 133.905,32 euro, le domande ammissibili 473.076,37 euro.

Poiché le richieste superavano di gran lunga la disponibilità, la Commissione ha deliberato di attribuire a ciascun beneficiario un contributo proporzionale pari al 28,28% del valore ritenuto ammissibile. La graduatoria completa, con i relativi esiti, è pubblicata sul portale ufficiale di Macugnaga: Graduatoria Bando Fondi Erogati Alluvione 30/06/2024. Tutti i richiedenti hanno inoltre ricevuto comunicazione ufficiale tramite PEC.

La Pro Loco Macugnaga esprime un sentito ringraziamento a tutti i donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi: la loro generosità ha permesso di offrire un sostegno concreto alla comunità colpita dall’alluvione.