25 settembre 2025

Il vicepresidente del Cst Novara Vco Daniele Giaime alla guida dei centri dei servizi per il volontariato del Piemonte

CSVnet ha eletto il nuovo consiglio direttivo, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di tutta la regione

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 23 settembre presso la sede di Torino l’assemblea di CSVnet Piemonte – confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato - convocata per l’elezione del nuovo consiglio direttivo e la nomina del presidente. L’assemblea all’unanimità ha eletto i nuovi componenti del direttivo, ciascuno in rappresentanza di un socio, ovvero di un rappresentante dei Csv che compongono il coordinamento: Marco Bani in rappresentanza di Volontariato Torino; Sergio Vercelli in rappresentanza del Centro solidarietà e sussidiarietà servizi per il territorio Novara Vco; Mario Angelo Ugo Figoni in rappresentanza della Società solidale; Andrea Pistono in rappresentanza del Centro territoriale per il volontariato; Francesco Marzo in rappresentanza del Centro servizi per il volontariato Asti Alessandria.

Sempre all’unanimità l’assemblea ha eletto presidente Daniele Giaime, già vicepresidente vicario della confederazione nello scorso mandato e rappresentante del socio Centro solidarietà e sussidiarietà servizi per il territorio Novara Vco.

“Ringrazio di cuore tutti i Csv, i loro presidenti e tutti i delegati all’assemblea – afferma Giaime - che all'unanimità mi hanno eletto presidente regionale. Grazie per la fiducia e la stima, il mio impegno sarà massimo per continuare il cammino che abbiamo intrapreso e che vede CSVnet Piemonte crescere sempre più, sia in termini di attività promosse per i volontari e gli enti del terzo settore piemontesi, sia come interlocutore autorevole e di riferimento per le istituzioni regionali. In questo mandato desidero anche rafforzare i rapporti con le fondazioni, gli enti e il territorio regionale al fianco del Csv e promuovere attività di progettazione che abbiano ricaduta diretta sugli enti del terzo settore. Un lavoro di squadra per i nostri enti di volontariato. Nel prossimo consiglio direttivo saranno assegnate le deleghe operative e si inizierà il lavoro concreto che ci è stato affidato con questo mandato. Da questa nomina parte il mio viaggio su tutto il territorio regionale, e ne sono estremamente orgoglioso”.

