La Croce Rossa domese accoglie nuovi volontari

La Croce Rossa di Domodossola si prepara ad accogliere nuovi volontari. Con l’avvio di un corso di accesso, in programma a ottobre, il comitato locale offre a chiunque lo desideri l’opportunità di entrare a far parte di un’organizzazione che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il soccorso, la salute e la solidarietà.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 ottobre, alle 20.30, nella sede di piazzale Curotti, con la serata di presentazione del percorso formativo. Le lezioni prenderanno ufficialmente il via lunedì 6 ottobre, alla stessa ora e nello stesso luogo. Sarà l’inizio di un cammino che porterà i partecipanti a conoscere la storia e i principi della Croce Rossa, a ricevere nozioni di primo soccorso e a scoprire i molteplici ambiti di attività in cui ogni giorno i volontari sono impegnati.

La realtà di Domodossola opera quotidianamente in diversi settori: dall’assistenza sanitaria alla prevenzione, dalle attività sociali al supporto della popolazione durante emergenze ed eventi. Un lavoro silenzioso ma costante, che poggia sulla disponibilità di donne e uomini pronti a dedicare parte del proprio tempo al bene comune.

Diventare volontario della Croce Rossa non richiede esperienze pregresse: serve soltanto la volontà di mettersi in gioco e di imparare. Il corso è aperto a tutti a partire dai 14 anni e rappresenta un’occasione concreta per chi desidera contribuire, con gesti semplici ma fondamentali e scoprire da vicino i valori e le attività della Croce Rossa.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0324 46600 o l’indirizzo e-mail domodossola@cri.it. È possibile anche consultare il sito www.cridomodossola.it oppure registrarsi come aspirante volontario al seguente link: gaia.cri.it/registrati/aspirante.