Prima Categoria, c’è Piedimulera- Cannobiese

Domenica si gioca la quinta giornata di Prima Categoria e come al solito il menu è ricco di spunti interessanti.

Il match di cartello si gioca a Piedimulera, dove i ragazzi di Poma, feriti dalle due sconfitte consecutive (una a tavolino, l’altra a Gravellona) ospitano la Cannobiese di Pettinaroli, formazione sicuramente ben attrezzata, ma che non ha ancora trovato il passo giusto.

La capolista Gravellona San Pietro giocherà a Omegna, in un derby cusiano contro l’Agrano. I granata di Lopardo sono sempre da prendere con le molle, e di certo non regaleranno niente ai ragazzi di Agostini.

Il Bagnella secondo in classifica, gasato dalla vittoria a Cannobio, ospiterà invece il Vogogna, che ha iniziato molto male questa stagione, ed è reduce dalla batosta interna del derby contro la Virtus Villa. Ci sono dunque motivazioni importanti per entrambe le formazioni.

La Varzese è attesa dal forte Carpignano, una candidata alla vittoria finale che però fino a questo momento non si è espressa al meglio. I ragazzi di Chiaravallotti hanno sin qui ottenuto due vittorie e due sconfitte, un buon bottino, nonostante la delusione per la sconfitta interna contro la Serravallese di domenica scorsa.

È invece chiamato a risollevarsi il Fondotoce, che riceve l’altra neopromossa Romagnano: i sesiani hanno appena ottenuto la loro prima vittoria stagionale contro il blasonato Momo, i neroverdi di Sena hanno già tre sconfitte al passivo, serve muovere la classifica.

Giocherà in casa la Virtus Villa, che dopo il bel successo di Vogogna deve trovare la necessaria continuità di prestazioni, che sin qui è mancata. Al “Poscio” arriva il Sizzano, squadra quadrata che, dopo la sconfitta di Varzo all’esordio, ha raccolto due vittorie e un pareggio. Sarà una partita interessante per capire chi può puntare in alto.

Le partite:

Agrano - Gravellona San Pietro; Bagnella - Vogogna; Carpignano - Varzese; Fondotoce - Romagnano; Momo - Quaronese; Piedimulera - Cannobiese; Serravallese - Valduggia; Virtus Villadossola - Sizzano