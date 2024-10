Monte Rosa, recuperato il cane dell’escursionista disperso

Nelle ultime ore un elicottero del soccorso alpino valdostano ha individuato il cane dell’escursionista tedesco disperso sul Monte Rosa, nella zona di Macugnaga, dal 20 settembre. Il cane è stato avvistato nell’ambito delle operazioni di ricerca dell’uomo ed è stato successivamente salvato.

Una guardia della polizia provinciale ha infatti raggiunto Macugnaga con un fucile dotato di anestetico per recuperare il cane anestetizzandolo: quest’ultimo era infatti molto spaventato, si avvicinava alle persone solo per mangiare ma poi si allontanava velocemente ringhiando. Grazie a questo strumento, la polizia lo ha portato in salvo.