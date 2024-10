L'ad di Acqua Novara Vco Daniele Barbone è il nuovo coordinatore della commissione nazionale acque potabili

L'amministratore delegato di Acqua Novara Vco Daniele Barbone - già componente da qualche mese del consiglio direttivo di Utilitalia - è stato in queste ore nominato nuovo coordinatore della Commissione Nazionale Acque Potabili. Un ruolo di grande rilevanza, soprattutto considerando che è la prima volta che tale incarico viene affidato a un rappresentante del Piemonte. Barbone guiderà per tre anni la commissione in una fase di particolare pressione per le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità e alla protezione della qualità dell'acqua.

Il nuovo coordinatore, in continuità con la stessa visione aziendale espressa quotidianamente in Acqua Novara Vco, avrà ora un ruolo centrale nella gestione delle sfide legate all'adattamento ai cambiamenti climatici. "Sarò chiamato a lavorare con i vertici dell'associazione e con le principali istituzioni nazionali, per indirizzare gli investimenti necessari da parte dei gestori e per affrontare crisi idriche sempre più frequenti. Tra i temi chiave da affrontare - precisa Barbone - anche i nuovi inquinanti, la gestione della qualità delle risorse idriche erogate e l'adeguamento alle nuove normative europee in materia ambientale e di sostenibilità. Inoltre - conclude - prevedo un rafforzamento delle collaborazioni con altre istituzioni e autorità nazionali e locali, cruciali per una gestione integrata delle risorse idriche, specialmente in momenti di crisi o scarsità d'acqua. Ringrazio in particolare il presidente Filippo Brandolini e la coordinatrice del direttivo Monica Manto per la fiducia dimostrata, così come i 150 gestori di Utilitalia al servizio dei quali metterò le mie competenze e il massimo impegno nel nuovo incarico".