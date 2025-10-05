Nursing Up: “Subito una Consulta delle professioni infermieristiche”

Dopo l’approvazione del disegno di legge delega per il riordino delle professioni sanitarie, varato dal Consiglio dei Ministri il 26 settembre, il sindacato Nursing Up rilancia la sua proposta: istituire una Consulta delle professioni infermieristiche e sanitarie all’interno della Commissione Affari Sociali della Camera.

"La riforma è un segnale importante – spiegano dal sindacato – ma senza strumenti operativi rischia di restare solo sulla carta. Chiediamo che la Consulta, composta da professionisti ospedalieri, territoriali e accademici designati da sindacati rappresentativi e ordini professionali, elabori entro 3-6 mesi un dossier e un piano operativo da presentare a Parlamento e Ministero della Salute".

Tra le priorità indicate: il contrasto al burnout, la carenza cronica di personale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le disparità territoriali e di genere, la scarsa attrattività della professione per i giovani. «Gli infermieri sono la spina dorsale del SSN – prosegue il Nursing Up – ma accanto a loro ci sono ostetriche e altri professionisti sanitari previsti dalla legge 43/2006. È tempo di valorizzarli con misure concrete, non solo con dichiarazioni di principio».

Nei prossimi giorni la proposta sarà presentata ufficialmente all’onorevole Marta Schifone (FdI), promotrice dell’indagine conoscitiva in Commissione Affari Sociali, e ai membri della stessa Commissione, con l’obiettivo di trasformare il ddl delega in azioni tangibili.