Ripartono i "Concerti d'autunno" al Sacro Monte Calvario

Domenica 12 ottobre si inaugura la settima edizione dei “Concerti d’autunno”, rassegna musicale proposta dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Alle 18.30 il refettorio grande del convento del Calvario ospita “Violoncello2”, con le violoncelliste Matilde Preatoni e Valentina Bionda che propongono un programma con musiche di Kummer, Barriere e Rossini.
L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità padri rosminiani, dall’ente di gestione dei Sacri Monti - riserva naturale speciale regionale del Sacro Monte Calvario, dalla parrocchia di Calice, con la Fondazione Comunitaria del Vco, la Fondazione Crt e la città di Domodossola.