 / Attualità

Attualità | 10 ottobre 2025, 09:40

Vigili del fuoco, caserme aperte nel Vco per la settimana nazionale della protezione civile

Il comando provinciale organizza iniziative volte alla promozione della sicurezza e alla sensibilizzazione dei cittadini

Vigili del fuoco, caserme aperte nel Vco per la settimana nazionale della protezione civile

Anche per quest’anno, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, su invito del capo dipartimento della protezione civile, il corpo nazionale dei vigili del fuoco replicherà le attività formative e informative a favore della cittadinanza, che potrà acquisire la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. In questo contesto, il comando del Verbano Cusio Ossola ha organizzato per il giorno 10 ottobre alcune iniziative rivolte alla promozione della cultura della sicurezza e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul ruolo del corpo nazionale nell’ambito del sistema di soccorso pubblico e della prevenzione incendi, anche in relazione alle tematiche di protezione civile, promuovendo l'iniziativa "Caserme aperte" e rendendo disponibile alla cittadinanza la visita della sede centrale, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate negli interventi di soccorso.

In particolare, durante la mattinata saranno presenti presso la sede centrale anche rappresentanti della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del corpo volontari Aib Piemonte.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore