Attualità | 13 ottobre 2025, 07:14

Il "Fondo dote per la famiglia" promuove l'attività sportiva di bambini e ragazzi

Il governo ha messo a disposizione 30 milioni di euro da destinare ai minori dai 6 ai 14 anni per l'iscrizione ai corsi

Il dipartimento per lo sport del consiglio dei ministri ha istituito il “Fondo dote per la famiglia”, con l’obiettivo di incentivare l’attività sportiva e uno stile di vita sano nei bambini e nei ragazzi.  Il fondo, con risorse pari a 30 milioni di euro, prevede infatti l’assegnazione di contributi del valore di 300 euro alle famiglie con figli a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni, con Isee pari o inferiore a 15.000 euro.

A ciascun beneficiario potrà dunque essere assegnato un solo contributo per ciascun minore – con un massimo di due per ogni nucleo familiare – per l’iscrizione e la frequenza di un corso sportivo o attività ricreativa con cadenza minima bisettimanale presso associazioni o società sportive che abbiano aderito all’iniziativa. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. L’elenco dei corsi disponibili e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del ministero.

