Una nuova aula laboratoriale all'asilo del Villaggio

È pronta e già accoglie i piccoli studenti la nuova aula realizzata alla scuola materna al Villaggio di Villadossola. Il progetto è stato presentato sul bando For Funding 2024 della Fondazione Comunitaria Vco e finanziato per 5mila euro. L'asilo ha già raccolto oltre 10mila euro, grazie al sostegno di tanti enti come il Lions Domodossola, il Kiwanis, lo studio Parlanti e i genitori.

“Avevamo un grande salone inutilizzato - raccontano le docenti dell'asilo - e il numero di bambini che si iscrivono alla nostra scuola aumenta ogni anno, così abbiamo ristrutturato il salone e realizzato una grande aula che viene usata per le attività laboratoriali ma che ospita anche la sezione dei medi. L'aula è stata arredata e abbiamo acquistato stampanti laser, cancelleria, strumenti musicali e molto altro ancora che utilizziamo per le nostre attività didattiche”.