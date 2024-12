Domodossola diventa per un giorno sede internazionale della chirurgia vitreo-retinica

Il 26 novembre si è svolto dalla sala operatoria dell'Ospedale San Biagio di Domodossola un evento in diretta streaming, un webinar organizzato da Floretina - il più importante congresso mondiale di chirurgia vitreo-retinica. In collegamento con la Grecia e con la Bulgaria si è dibattuto per 3 ore sul ruolo delle nuove tecnologie digitali 3D per la chirurgia oftalmica e l'evento è stato seguito da più di mille oftalmologi collegati da tutta Europa ed oltre oceano.

Sono stati eseguiti dal Dott. Vincenzo Ferrara due interventi chirurgici, uno del segmento anteriore ed uno del segmento posteriore, utilizzando le più moderne novità tecnologiche - microscopio digitale 3D con Oct integrato, grazie al quale tutta l'equipe presente in sala operatoria ha potuto visualizzare l'immagine chirurgica tridimensionale su uno schermo ad altissima risoluzione, utilizzando degli speciali occhiali.

Queste nuove tecnologie che permettono di migliorare la precisione degli interventi riducendo i rischi per i pazienti, sono da 3 anni disponibili ed utilizzate quotidianamente presso le sale operatorie della Soc Oculistica dell’AslL Vco, diretta dal Dott. Romolo Protti. Questi macchinari uniti alla professionalità dell'equipe Medica ed Infermieristica fanno della SOC Oculistica un centro di eccellenza per la chirurgia oftalmica. La Direzione Generale ringrazia tutti gli operatori sanitari intervenuti e il personale tecnico per aver collaborato all'organizzazione dell'evento.