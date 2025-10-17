Il Vco ha ricordato i tre carabinieri rimasti uccisi in servizio a Verona FOTO

Nella mattina di oggi, venerdì 17 ottobre, presso il comando provinciale dei carabinieri di Verbania si è tenuta una cerimonia di commemorazione dei tre carabinieri rimasti uccisi in servizio in seguito alla tragica esplosione a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Si tratta del luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà.

Alla cerimonia, promossa dall’amministrazione comunale di Verbania in concomitanza con i funerali di Stato – giornata in cui è stato proclamato il lutto nazionale – ha visto la partecipazione del sindaco Giandomenico Albertella, del comandante provinciale dei carabinieri, del prefetto e delle autorità della provincia.