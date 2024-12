Due giornate di addestramento per i vigili del fuoco del comando provinciale FOTO

I vigili del fuoco del comando di Verbania hanno organizzato negli scorsi giorni delle giornate addestrative, in ambito provinciale, finalizzate al mantenimento di competenze tecniche per il soccorso tecnico urgente e per le quali sono richieste capacità ad alto contenuto specialistico. Nel comune di Omegna in località Bagnella, in una falesia attrezzata per l’arrampicata sportiva, si è simulato il soccorso di uno scalatore in difficoltà in parete, il recupero e la messa in sicurezza dello stesso per poi consentire di affidarlo a personale sanitario. Nella stessa giornata i vigili del fuoco hanno simulato uno scenario in cui una persona caduta accidentalmente in un luogo impervio, scelto per la complicata accessibilità, veniva stabilizzata e recuperata con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali).

In una seconda giornata addestrativa, questa volta nel comprensorio sciistico di Domobianca in Ossola, in previsione della imminente apertura delle stazioni di risalita, i vigili del fuoco hanno simulato delle manovre di evacuazione di persone bloccate su impianti a seggiovia. Infine, nella sede del comando dei vigili del fuoco di Verbania domenica 8 dicembre si è svolto un addestramento congiunto con la squadra nautica di salvamento al fine di consolidare le procedure di tipo tecnico e sanitario, la stabilizzazione di un veicolo coinvolto in un incidente, l’estricazione con presidi sanitari e il trattamento in sicurezza del paziente. Tutte le giornate fanno parte dell'addestramento periodico necessario per il personale dei vigili del fuoco.