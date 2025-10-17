Ornavasso, una nuova area di sosta per ebike ed escursionisti

Il comune di Ornavasso ha ottenuto l’approvazione, da parte del Parco Nazionale Val Grande, per la realizzazione di un progetto nella zona della Punta di Bara. Si tratta di un progetto di ampliamento dell’attuale area di sosta dedicata a escursionisti e ciclisti. Con un investimento di 150mila euro, saranno realizzati nuovi servizi igienici, un punto informativo, un chiosco e una stazione di ricarica per biciclette elettriche. L’intervento è finanziato tramite il bando ministeriale “Parchi per il clima 2025”.
