La “serata della montagna” del Soccorso Alpino di Ornavasso

Giovedì 12 dicembre q Ornavasso (sala cinema-teatro, ore 21,00) la Stazione del Cnsas promuove una serata dedicata alla montagna, tradizionale appuntamento annuale per alpinisti e camminatori. La serata è organizzata in tre momenti.

Un primo momento avrà come tema “Una vigilanza costante per la sicurezza in montagna”: esercitazioni e interventi di Soccorso Alpino della Stazione di Ornavasso; resoconto annuale di attività; immagini di un anno di lavoro e di solidarietà.

Il secondo sarà dedicato ai 70 anni del Soccorso Alpino in Val d’Ossola e in Italia con una conferenza di Giulio Frangioni, vicepresidente del SASP (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese) dal titolo “Settant’anni di solidarietà alpina”. Nel corso della serata verranno anche proiettate immagini storiche della stazione Cnsas di Ornavasso con la memoria dei protagonisti di un tempo.

A seguire la proiezione del documentario “Rück n Roll” sul Mittelruk che racconta l’apertura dell’itinerario alpinistico su roccia più difficile mai tracciato sulle Alpi Pennine e Lepontine ad opera della guida alpina Fabrizio Manoni con gli alpinisti varesini Luca Moroni e Tommaso Lamantia. La via (500 m, 12 tiri di corda, ED+) percorre lo “scudo” del Mittelrück o Pizzo Loranco (3363 m) in Valle Antrona.