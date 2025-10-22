Auto: è stato un lungo settembre di stallo, non per il Vco

E’ stato un lungo settembre di stallo per il mercato auto piemontese. Dati positivi sono arrivati, infatti, dalle sole province di Torino e Vco. Nel primo caso si è passati da 6.917 (settembre 2024) a 11.469, per quanto ci riguarda da 286 a 298. Più dieci unità, dunque. A pesare, così si apprende Anfia e ministero dei Trasporti, l’attesa per gli incentivi annunciati dal Governo Meloni.

A settembre 2025 il mercato auto della nostra regione ha chiuso a quota 11.068 immatricolazioni: nello stesso periodo dello scorso anno erano state 15.350. In calo, tra gli altri, anche i “cugini” novaresi, passati da 854 a 758 auto messe su strada. Per quanto riguarda la top 10 delle vetture in Piemonte, al primo posto la Fiat Panda con 1.412 auto vendute, al secondo la Jeep Avenger con 1.356 ed al terzo la Alfa Romeo Tonale con 821. Decima la Alfa Romeo Junior (359). Nel Verbano Cusio Ossola 23 Panda vendute il mese passato, 17 Suzuki Swift e 11 Fiat Grande Panda. A Novara 48 Fiat Panda, 30 Toyota Aygo e 29 Jeep Avenger.