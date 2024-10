Seconda categoria, Esio e Fomarco abbonate alla vittoria

In Seconda Categoria due squadre non smettono mai di vincere: Esio e Fomarco salutano il Varallo Pombia, sconfitto dalla Pro Vigezzo, e proseguono la loro fuga a braccetto, con cinque vittorie in altrettante gare disputate.

Vittoria sofferta per il Fomarco, che deve sudare per avere la meglio su un volitivo Dormelletto Comignago. Gli ospiti vanno in vantaggio nel recupero della prima frazione, poi tanto per cambiare ci pensa Soncini: alla mezzora della ripresa trasforma il rigore del pareggio, e cinque minuti dopo mette dentro la rete del definitivo 2-1. Brivido finale per i biancoverdi, che tirano un sospiro di sollievo per il rigore sbagliato dagli ospiti a un minuto dalla fine, e festeggiano così l’ennesima vittoria.

Molto più agevole il successo dell’Esio, che passeggia sul derelitto Maggiora. Primatesta e Tinelli indirizzano la partita già nel primo quarto d’ora, poi nella ripresa ancora Primatesta, Camossi e Labella arrotondano il punteggio: finisce 5-0 per i verbanesi.

Gran colpo della Pro Vigezzo sul campo della ex capolista Varallo Pombia. I rossoblù sfoderano una prova di grande temperamento, e trovano una importante vittoria per 3-1 grazie alle reti di Balassi, Locatelli e Rolandi (su rigore). I ragazzi di Pennestri si inseriscono così in zona playoff con pieno merito.

Sta risalendo la china anche il Casale Corte Cerro, capace di battere 3-1 il Gargallo e scavalcarlo in classifica. Reti decisive di Coppi, Saw e Carlucci. Sorride anche il Cireggio, che trova la prima vittoria stagionale, ai danni di una Voluntas Suna in difficoltà. I biancorossi omegnesi vincono per 2-1 grazie ai gol di Lampione su rigore e di Belti Tessero, che ribaltano l’iniziale vantaggio verbanese firmato da Sacco.

Sconfitta casalinga per la Crevolese di Bertaccini, che lascia l’intera posta in palio al Riviera d’Orta. I gialloblù hanno le polveri bagnate, invece i cusiani segnano un gol per tempo e passano per 2-0.

Un’altra sconfitta per il Crodo, la quinta in altrettante partite. Stavolta i rossoverdi devono cedere sul campo della forte Castellettese, che con questo secco 3-0 aggancia il Varallo Pombia e si posiziona subito dietro le due prime della classe. Agli uomini di Girlanda manca qualcosa per essere competitivi, la sfida contro la Voluntas Suna di domenica prossima sarà molto importante.

I risultati:

Casale Corte Cerro - Gargallo 3 - 1; Castellettese - Crodo 3 - 0; Cireggio - Voluntas Suna 2 - 1; Crevolese - Riviera D'Orta 0 - 2; Fomarco Don Bosco Pievese - Dormelletto Comignago 2 - 1; Varallo Pombia - Pro Vigezzo 1 - 3; Esio Verbania - Maggiora 5 - 0

Classifica:

Fomarco Don Bosco Pievese, Esio 15 - Varallo Pombia, Castellettese 12 - Pro Vigezzo 9 - Riviera D'Orta, Casale Corte Cerro 7 - Gargallo 6 - Voluntas Suna, Dormelletto Comignago, Crevolese, Cireggio 4 - Maggiora 2 - Crodo 0