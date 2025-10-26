Piedimulera entra nel circuito “Borgo Racconta”: online la nuova guida turistica interattiva

È online, da alcuni giorni, la nuova guida turistica interattiva di Piedimulera. Il comune ha infatti aderito al circuito “Borgo Racconta”, che riunisce numerosi borghi italiani raccontati tramite audioguide in italiano e in inglese.

“Sono dieci – spiega il sindaco Alessandro Lana - i punti di interesse storico-artistico che abbiamo deciso di raccontare in un percorso che parte dalla piazza centrale di Piedimulera e arriva a Meggiana passando per Cimamulera. A breve arriveranno I pannelli informativi che verranno installati vicino ad ogni singolo punto di interesse e a quel punto inaugureremo questo bel progetto frutto di un lavoro a cui abbiamo dedicato molto tempo e che è solo il primo tassello di un percorso più ampio volto alla promozione del patrimonio storico del nostro comune che ci siamo prefissati di sviluppare durante i 5 anni di mandato”.

Le audioguide sono già disponibili sul sito www.borgoracconta.it , selezionando la pagina dedicata a Piedimulera; saranno poi scaricabili anche tramite codici Qr presenti sui pannelli informativi.

“Un bel traguardo – conclude Lana - raggiunto grazie al prezioso lavoro di Viola Marinello che ha sviluppato i testi, della consigliera delegata alla cultura Alessandra Pirazzi per la supervisione del progetto, di tutta l'amministrazione per aver deciso di investire in promozione del territorio ed infine del gruppo Le Faine che ha contribuito con un importante donazione di 2000 euro”.