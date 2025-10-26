A Trontano una targa in memoria di Norma Cossetto

Nella giornata di ieri a Trontano si è tenuta una partecipata cerimonia durante la quale è stata inaugurata una targa in memoria di Norma Cossetto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un ricordo per Norma” promossa dal Comitato 10 Febbraio.

All’apertura della commemorazione il sindaco di Trontano Renzo Viscardi, dopo aver ringraziato il C10F per lo stimolo ricevuto ad aderire all’iniziativa, ha brevemente introdotto la figura di Norna Cossetto, che è stata successivamente approfondita dal vicepresidente del Comitato 10 Febbraio di Verbania Francesco Sirtori che ha ricordato le fasi salienti della breve vita di Norma fino al riconoscimento da parte de presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 della medaglia d’oro al merito civile.

Prima dell’inaugurazione la targa è stata benedetta dal parroco della cittadina sotto lo sguardo attento e partecipe di rappresentanti della locale protezione civile, del gruppo folk Trontano, del capogruppo degli alpini e di un nutrito gruppo di cittadini.