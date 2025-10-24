 / Associazioni

Crevoladossola, dal team La Veia una donazione a favore della squadra Aib

L'associazione ha devoluto 4.000 euro per l'acquisto di nuove divise

Foto Facebook Aib Crevoladossola

Il comune di Crevoladossola esprime il proprio ringraziamento al Team Race La Veia, associazione sportiva del territorio, per una donazione di 4.000 euro effettuata a favore della squadra Aib del comune, per l’acquisto di nuove divise. 

Il ringraziamento giunge dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, e dalla squadra Aib con il suo coordinatore Adriano Rinaldi: “È un gesto che testimonia attenzione e vicinanza verso chi si impegna per la sicurezza e la tutela del territorio. Grazie di cuore per il prezioso supporto”. 

