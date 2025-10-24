Crevoladossola, dal team La Veia una donazione a favore della squadra Aib

Il comune di Crevoladossola esprime il proprio ringraziamento al Team Race La Veia, associazione sportiva del territorio, per una donazione di 4.000 euro effettuata a favore della squadra Aib del comune, per l’acquisto di nuove divise.

Il ringraziamento giunge dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, e dalla squadra Aib con il suo coordinatore Adriano Rinaldi: “È un gesto che testimonia attenzione e vicinanza verso chi si impegna per la sicurezza e la tutela del territorio. Grazie di cuore per il prezioso supporto”.