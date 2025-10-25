Da bene confiscato a spazio di inclusione: a Vogogna parte un progetto con Libera

La regione Piemonte ha ufficialmente assegnato, nei giorni scorsi, al comune di Vogogna un immobile confiscato. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fausto Dotta, è dunque impegnata in un progetto di recupero dell’edificio, in collaborazione con la sezione Vco di Libera, l’associazione di promozione sociale impegnata nella lotta alle mafie.

“Grazie ad un bando regionale – sottolinea il primo cittadino – abbiamo ottenuto un finanziamento che coprirà il 90% del costo del progetto, che è pari a 112mila euro. Ora procederemo alla redazione del progetto definitivo e, successivamente, alla ricerca delle risorse che dovranno coprire il restante 10%”.

“Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Ossola – spiega ancora Dotta – e anche per Libera Vco è un progetto pilota. Non abbiamo ancora definito quale sarà la destinazione finale dell’immobile, ma sicuramente sarà uno spazio dedicato all’inclusione sociale, a cui Libera è da sempre molto attenta. Potremmo dedicare questo spazio ai ragazzi o alle famiglie in difficoltà”.