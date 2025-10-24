Francesca Giordano confermata alla guida dell’Ente dei Sacri Monti del Piemonte. Suo vice sarà Maurizio De Paoli

Si è insediato oggi, venerdì 24 ottobre, il nuovo Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, sito Unesco del Piemonte.

La seduta, svoltasi in videoconferenza, si è aperta con la presa d’atto del decreto con cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ufficializzato la nomina di Francesca Giordano (Novara) alla presidenza dell’Ente, confermandola nel ruolo già ricoperto nel precedente mandato.

Il Consiglio è composto da due rappresentanti per ciascuno dei sette Sacri Monti piemontesi facenti parte del sito Unesco — Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo — e sarà il riferimento operativo per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico e spirituale che lega questi luoghi unici del Piemonte.

Alle riunioni partecipa anche, con voto consultivo, l’ingegnere Antonio Pagani, in rappresentanza del Consorzio volontario per il restauro della Via Crucis del Calvario di Domodossola.

Durante la seduta, il Consiglio ha inoltre confermato all’unanimità Maurizio De Paoli, rappresentante del Comune di Domodossola, come vicepresidente dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte.