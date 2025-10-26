Entro inizio novembre i comuni potranno candidarsi per ospitare il nuovo ospedale

Ci sarà tempo fino al 7 novembre, per i sindaci del Vco, per candidare il proprio comune a ospitare il nuovo ospedale. È quanto stabilito dall’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, che ha chiesto a Giandomenico Albertella, presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl Vco, di informare i colleghi.

Il primo cittadino di Verbania ha dunque inoltrato la richiesta dell’assessore a tutti gli 80 sindaci che fanno riferimento all’Asl Vco (compresi alcuni comuni del novarese). Secondo quanto già appreso negli scorsi mesi – anche se, va ricordato, se ne parla ormai da più di vent’anni – i comuni in campo sarebbero quelli di Verbania, Domodossola, Piedimulera e Gravellona Toce.

La richiesta di Riboldi ad Albertella rientra dunque nel nuovo programma regionale per la sanità nel Vco, che nelle scorse settimane ha revocato la proposta di ristrutturare gli ospedali di Verbania e Domodossola tornando all’ipotesi di un ospedale unico e baricentrico.