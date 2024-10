Lavori notturni sull'A26, chiusure tra Arona e Verbania

Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura notturna di alcuni tratti dell'autostrada A26, tra Arona e Verbania, per permettere interventi di manutenzione nelle gallerie. Le chiusure sono previste per quattro notti consecutive e riguarderanno diversi tratti, con percorsi alternativi suggeriti.

In particolare, nelle notti di lunedì 28 e martedì 29 ottobre, il tratto tra Baveno e Arona sarà chiuso dalle ore 22 fino alle 6 del mattino successivo, in direzione Genova. Durante questo periodo, i veicoli dovranno uscire a Baveno, percorrere la Statale del Sempione e rientrare in autostrada ad Arona.

Successivamente, dalle 22 di mercoledì 30 ottobre fino alle 6 di giovedì 31 e dalla mezzanotte fino alle 6 di venerdì 1° novembre, sarà chiuso il tratto tra Arona e l'allacciamento con la Statale del Lago Maggiore, in direzione nord. Gli automobilisti potranno uscire ad Arona e utilizzare la Statale del Sempione per rientrare in autostrada allo svincolo di Verbania.