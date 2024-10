Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta circolazione depressionaria, attualmente posizionata a ridosso delle isole britanniche, si espande gradualmente verso la penisola iberica causando un ulteriore marcato peggioramento del tempo sulla nostra regione per il fine settimana. "Intensi flussi da sud-sudest in quota e orientali nei medio-bassi strati determineranno precipitazioni moderate o forti diffuse, con valori molto forti a ridosso delle vallate nordoccidentali e settentrionali e al confine con la Liguria, per lo sconfinamento di fenomeni a carattere temporalesco. Una graduale attenuazione delle piogge - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è attesa nel corso del pomeriggio di domenica, con tempo più stabile lunedì".

SABATO 26 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: cielo coperto. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse su tutta la regione, più intense e persistenti sul settore nordoccidentale e settentrionale e al confine con la Liguria, per lo sconfinamento di fenomeni temporaleschi anche molto forti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2900-3100 m. Venti: moderati da sud sui rilievi, in rapida intensificazione, e deboli o localmente moderati dai quadranti orientali altrove.

DOMENICA 27 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: moderate o forti diffuse su tutta la regione, con valori molto forti a ridosso delle vallate nordoccidentali e al confine con la Liguria di centro-ponente; fenomeni in graduale attenuazione a partire da est nel corso del pomeriggio. Zero termico: in lieve aumento in serata sui 3100-3300 m. Venti: moderati o localmente forti da sud-sudest sui rilievi e deboli o moderati prevalentemente orientali altrove; generale attenuazione della ventilazione a tutte le quote nel corso del pomeriggio.