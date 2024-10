Ottima prova della Paracchini Expo Foma: vittoria convincente sul Jolly Club Cigliano

Ottima prova per la Dr1 della Paracchini Expo Foma ieri sera sul parquet del PalaCipir di Gravellona. Al secondo impegno nel giro di 48 ore, dopo il rocambolesco mercoledì sera in quel di Bagnella, con matche sospeso a 3'47'' dal termine con Novara, i rosso-verdi di coach Verri hanno vinto e convinto contro Jolly Club Cigliano, che era reduce dal clamoroso successo con Rivarolo. 98-61 il fina.le, con grande fluidità offensiva, quattro uomini in doppia cifra con Bellarosa e Tambwe protagonisti insieme ai giovani ed al veterano Lo Basso. Bene anche Forte, che ha ritrovato il feeling con il canestro.

“Era molto importante per noi - le parole di coach Verri - approcciare nel modo corretto la gara per poterla incanalare subito verso i binari a noi favorevoli. I ragazzi sono stati molto bravi a iniziare la partita intensamente, permettendoci così di trovare fluidità in attacco e ottimo ritmo di gioco. Come ci diciamo da inizio anno questa squadra deve continuare a lavorare con umiltà e determinazione. Mettendo al primo posto il sacrifico e la volontà di aiutare un compagno in qualsiasi momento. Continuando a lavorare in questo modo potremo essere una mina vagante per molti e questo deve essere il nostro obiettivo" - conclude Verri.

Domani invece in trasferta a Vercelli la Findomo Pediacooph24: granata a caccia della terza vittoria consecutiva. "Puntiamo a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite: sulla carta il match non è proibitivo, ma dobbiamo subito essere bravi ad incanalarlo dove vogliamo"- le parole di Matteo Donaddio.