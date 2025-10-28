Varzo, il ringraziamento della comunità ai volontari e alle forze dell'ordine per l'alluvione di agosto FOTO

Nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, si è svolto a Varzo un consiglio comunale aperto, durante il quale l’amministrazione comunale, e tutta la comunità varzese, ha espresso il proprio ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, all’aia, ai carabinieri e ai volontari che hanno prestato il proprio prezioso servizio durante l’alluvione che ha colpito il paese a fine agosto. Il sindaco Bruno Stefanetti ha consegnato, in segno di ringraziamento, una targa ai rappresentanti di ciascun gruppo.

Durante il consiglio è stato inoltre consegnato un attestato alla famiglia di Luigi Zorloni, sindaco di Varzo nel mandato 1975-1980: il riconoscimento è stato assegnato in applicazione di una decisione del consiglio regionale del Piemonte in occasione dell’80° anno della Repubblica e della fine dell’occupazione nazifascista, riconoscendo il primo cittadino come custode della democrazia.