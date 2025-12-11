Sciopero generale: nel Vco stop a trasporti e servizi sanitari

È stato proclamato per venerdì 12 dicembre lo sciopero generale promosso dalla Cgil per esprimere contrarietà alla legge di bilancio del governo Meloni, definita “ingiusta”. L’agitazione coinvolge tutti i settori, da quelli pubblici a quelli privati, e avrà ripercussioni anche sul territorio del Vco. In particolare, sono previsti stop a servizi quali trasporti e sanità. L’Asl Vco ha proclamato lo sciopero del personale dipendente, comparti e aree dirigenziali, pur garantendo i servizi essenziali.

Fermi anche gli autobus di Vco Trasporti, che non circoleranno nelle fasce orarie comprese tra le 8.20 e le 11.50 e tra le 14.30 e fine servizio. Rimanendo in tema di trasporti, agitazioni previste per quanto riguarda i treni: Trenitalia e Trenord hanno annunciato lo sciopero dalla mezzanotte fino alle 21.00. Sono previsti i servizi essenziali negli orari garantiti, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, e i treni a lunga percorrenza.