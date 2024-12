Findomo Pediacooph24 torna al successo: battuta Settimo in una sfida combattuta

Torna al successo la Findomo Pediacooph24: ieri sera al Pala Raccagni i granata hanno superato, non senza diffficoltà, una coriacea Settimo. Finale 67-63 per i padroni di casa, che erano partiti molto bene, costruendosi un buon margine nel primo tempo, chiuso avanti di 10 sul 35-25. Al rientro dagli spogliatoi la difesa ospite ha messo in difficoltà Donaddio e compagni, che hanno sbagliato di più ed hanno consentito a Settimo di portarsi a meno tre, riaprendo dunque la contesa.

Ultimo quarto punto a punto, con le due squadre appaiate a 2' dalla sirena: una tripla di Carusi di fondamentale importanza ha ridato l'inerzia alla Cestistica. Palle perse da una parte e dall'altra, poi recupero fondamentale di Frank con viaggio in lunetta a sigillare il successo che consente ai ragazzi di Fabbri di tornare a sorridere in classifica.

"Partita scorbutica, complicata, spigolosa. I turni infrasettimanali sono difficili da decifrare- l'analisi di Matteo Donaddio - e lo confermano i risultati che sono arrivati sugli altri campi dove non sono mancate le sorprese. Per noi era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto: non siamo stati belli, ma abbiamo saputo soffrire e questo è un aspetto molto incoraggiante che denota anche le qualità umane di questo gruppo" - conclude Donaddio.